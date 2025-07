Juanita Tinelli generó polémica en redes sociales por mostrarse de una manera preocupante

“Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”, expresó en la descripción del video que compartió en redes sociales. Con estas palabras, Tinelli invitó a reflexionar sobre la fragilidad humana.