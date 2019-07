Inés Estevez y sus hijas se contagiaron Gripe A: la denuncia de la actriz que desató polémica en las redes

Una vez más Inés Estevez terminó con un entredicho en sus redes, por algunos comentarios agresivos en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 60 mil seguidores, luego de que la actriz describiera una situación de salud que la tiene muy afectada. No sólo a ella sino también a sus hijas y parte de su familia.

Todo comenzó cuando Inés comentó que "Este tw y dejo de quejarme. Empiezo julio en cama con bronquitis, recaída de una Gripe A con Neumonía. NO NOS DICEN QUE HAY EPIDEMIA DE GRIPE A. Con información hubiese estado atenta cuando mi hija llegó del colegio con fiebre alta y síntomas. Se perjudica mi salud y trabajo".

De inmediato, recibió algunos retuits apoyando su preocupación. Pero también muchos le salieron al cruce y la cuestionaron, mezclando inclusive situaciones políticas en el medio. "Inés la recaída de la gripe A no existe. No se puede volver a tener. Que te dejes de quejar es mentira, no creo q nos liberemos de eso. NO HAY EPIDEMIA POR ESO NO LO INFORMAN. Sería bueno que dejes de quejarte contra este Gobierno. Votá a quien quieras pero no malinformes", le escribió una señora de nombre María.

Fiel a su estilo de decir lo que piensa, Estevez le respondió. "María querida, ¿quién mierda mencionó al gobierno? Tuve gripe A que se complicó con neumonía, ahora recaí y tengo bronquitis. HAY EPIDEMIA. Repará en el 1er tw fijado de mi portal. Saludos y no joda".

Otro seguidor se sumó a la charla y también criticó a la actriz. "Hola, no hay epidemia. Dista mucho de esos, estamos en los valores normales de todos los años, y por ahora la sigue siendo H1N1, es cierto que recién ahora el Gobierno está vacunando y haciendo algo de campaña, pero ya estamos en pleno invierno".

Por supuesto que en este caso, la respuesta de Inés tampoco se hizo esperar y redobló la apuesta. "¿No hay epidemia? Conozco 21 personas con gripe A. No conocí gente que la hubiera tenido ni cuando cerraron teatros y cines por esa causa. HAY EPIDEMIA DE GRIPE A Y DEBEMOS SER CUIDADOSOS, TOSER TAPÁNDONOS CON LA MANGA, LAVARNOS LAS MANOS, USAR ALCOHOL EN GEL Y NO DESINFORMAR", retrucó.

Un rato después, Estevez volvió a hacer referencia al tema. "Holis, aviso que hay mucho caso de Gripe A, en casa 7 contagiados, yo, mis hijas y 4 personas que estuvieron en contacto con nos. Absténganse de "es normal, la vacuna blá, sos boluda querés que avisen que en invierno hay gripe" y LÁVENSE LAS MANOS PERO CON ANTIBACTERIAL. Besis", publicó.

Pero otra seguidora la acusó de sembrar paranoia: "Hoy una colega me dijo que NO ME VUELVA PARANOICA Y QUE SIEMPRE HUBO GENTE CON GRIPE Y GENTE QUE MUERE DE GRIPE. Nivel Chan for ever. Y eso que sólo comenté que había unos casos eh. Ni siquiera creyó sobre el comunicado del hosp.garr."

Cansada de los cuestionamientos la actriz disparó con munición pesada y con ironía: "Ojalá le agarre gripe A con neumonía y tenga miedo de que le pase algo grave. Y luego se cure y sea feliz y deje de decir boludeces".

Fuente: Clarín