Idas y vueltas: quiénes están para la versión teatral de "Casados con hijos"

La noticia ya fue confirmada en agosto pasado: Casados con hijos tendrá su versión teatral en el 2020 en el Gran Rex. Sin embargo, no todos protagonistas del la sitcom confirmaron su presencia.

La obra se estrenará en junio del año que viene y tendrá ochenta funciones. En este regreso, se mostrará a Moni (Florencia Peña), Pepe (Guillermo Francella), Paola (Luisana Lopilato) y Coqui Argento (Darío Lopilato) y a María Elena (Erica Rivas) y Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis) en la actualidad.

Guillermo Francella fue uno de los primeros en firmar contrato para volver a interpretar a Pepe Argento. El actor acordó los detalles de su participación en la obra directamente con el productor, Gustavo Yankelevich.

Florencia Peña también fue una de las primeras en confirmar su presencia. La jurado del Bailando también hace "Cabaret" con producción de Yankelevich.

Luisana y Darío Lopilato también firmaron su contrato juntos a mediados del mes pasado, a través de su representante. Apenas comenzó a rumorearse la posibilidad de la vuelta de la sitcom. Para que Luisana pueda participar, se instalará con su familia en Buenos Aires durante el 2020.

Erica Rivas aún no sabe si participará: "Todavía no tengo nada cerrado. No estoy del todo segura porque quiero ver a ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír", comentó.

Marcelo De Bellis fue hasta ahora el último en cerrar su participación. En oportunidades anteriores, se había mostrado entusiasmado con la idea de llevar la historia al teatro.

Fuente: Teleshow