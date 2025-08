Hoy se celebra el Spiderman Day en todo el mundo: dónde ver las películas y todas las novedades

spiderman (2) Una de las tantas películas de Spiderman. Archivo

El creador principal de Spider-Man, el legendario Stan Lee, fue quien decidió darle su propia serie. Así nació The Amazing Spider-Man, cuya primera edición se distribuyó en marzo de 1963. Con la llegada del nuevo milenio, el Hombre Araña dio el salto a la pantalla grande y conquistó a una nueva generación de espectadores. La trilogía dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire se convirtió en un hito del cine de superhéroes. No obstante, es importante recordar que antes de Maguire, ya existían adaptaciones previas con Nicholas Hammond como protagonista, aunque no alcanzaron la misma popularidad.