La China Suárez desató la furia de sus seguidores por un posteo con sus hijos en Turquía

Cabe destacar que, si bien no es obligatorio en espacios públicos, algunos sitios religiosos sí exigen un código de vestimenta específico para los visitantes. En estos casos, tanto hombres como mujeres deben cubrir hombros, rodillas y, en ocasiones, la cabeza. No obstante, más allá de las normas, la elección de Suárez desató un fuerte debate en las redes.

La publicación de la novia de Mauro Icardi rápidamente superó los 100 mil likes y acumuló miles de comentarios, muchos de ellos críticos. "Tenés que ser muy egoísta para hacer que tus hijos renuncien a toda su vida y estabilidad para seguir a su madre florero con el macho de turno. Y peor, dejar a tus hijos chicos tirados y sin verlos por semanas. Todo por el macho", escribió un usuario. Otros agregaron: "Por el macho me pongo el velo y si puedo la burka amorrrr", "No se ven muy animados los nenes" y "Pobre las criaturas, los arrastra a sus p*".

WhatsApp Image 2025-08-01 at 23.13.51 (1) Los comentarios de los usuarios que siguen a la China Suárez en redes fueron lapidarios. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El rechazo no se hizo esperar, y con el paso de las horas, las opiniones se volvieron aún más duras. Una seguidora expresó: "Si llego a ver a mis hijas tapadas así (cuando no son musulmanas) me daría pánico. Entiendo que hay que taparse para entrar en ciertos lugares, pero no los niños. Y encima se ve una foto donde Rufina tiene el pelo sin tapar por lo que claramente está usando a los hijos para que 'la quieran' en Turquía. Me da pánico". La discusión sigue abierta, demostrando una vez más cómo las decisiones de la China Suárez respecto a la exposición de sus hijas e hijo pueden convertirse en tema de debate público.