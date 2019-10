Fuerte polémica en Uruguay con Miss Bolivia por sus declaraciones políticas

Las elecciones presidenciales en Uruguay se realizarán el próximo 27 de octubre. Además de elegir representantes, se votará la aprobación, o no, del plebiscito impulsado por la campaña "Vivir sin miedo".

El plebiscito plantea atacar la inseguridad y se basa en cuatro pilares: cumplimiento de penas, allanamientos nocturnos, reclusión permanente revisable y guardia nacional con militares. Este último punto es el que generó mayor polémica. Propone que dos mil efectivos militares conformen una guardia que refuerce la labor de la policía en la seguridad pública, y estarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

En este contexto, el viernes pasado la artista argentina Miss Bolivia se presentó en la ciudad uruguaya Minas, en el marco de la Semana de Lavalleja, un evento organizado por el gobierno departamental que encabeza la intendenta nacionalista Adriana Peña. Ella pertenece al riñón político de los funcionarios que impulsaron la mencionada reforma.

Sin embargo, una vez arriba del escenario, la cantante argentinase tomó unos minutos para manifestar su postura en contra de la reforma. "Quería un pañuelo rosa -distintivo utilizado por quienes están en contra de la iniciativa- que dijese ‘no a la reforma’, pero me lo olvidé en mi casa, porque tuve que salir rápido. Y esta canción se la voy a dedicar a todos los milicos y a toda la fucking policía que abusa del poder", dijo la cantante.

Luego, alguien le hizo llegar el pañuelo. Ella lo extendió, lo mostró al público y señaló: "Todo llega. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué pedimos? No a la reforma. Como vecina lo digo".

Las declaraciones de Miss Bolivia tuvieron mucha repercusión, tanto a favor como en contra. Adriana Peña, por su parte, se retiró del lugar y, entrevistada en Canal 12 del país vecino, contó: "La rabia que me hizo agarrar esa mujer ustedes no se imaginan. Me levanté y me fui. Ser argentina y venirse a meter en los temas internos y hacer política habla de la forma de ser".

"Fueron los peores cinco mil dólares gastados en mi vida", aseguró. Y agregó: "Nunca jamás pensamos que era una mujer que no tenía códigos en la vida. Me parece bien que se hable de la no violencia contra la familia, los hijos, de la no violencia contra la sociedad, pero esta mujer incita a la violencia, ese es el problema".

