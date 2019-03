Estos son los estrenos en Mendoza

Capitana Marvel

Primera entrega de Capitana Marvel, también conocida con el nombre de Carol Danvers (que está interpretada por Brie Larson). Esta película contará los orígenes del personaje, del cual ya se hizo mención en la escena después de los créditos de Avengers: Infinity War.

Carol Danvers cuenta con increíbles poderes: puede volar más rápido que la velocidad del sonido, puede absorver energía para ampliar su poder y cuenta con una gran fuerza y resistencia. Todos estos poderes la ayudarán a enfrentarse a dos peligrosas razas alienígenas que amenazan a la Tierra.-

Captain Marvel / 2019 / Estados Unidos / Comic, Aventuras /124 minutos / APM13 /Dir.: Anna Boden y Ryan Fleck / Int.: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Gemma Chan, Mackenna Grace, Annette Bening, Djimon Hounsou, Clark Gregg.

La voz de la igualdad

Biopic sobre la vida de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Ruth Bader Ginsburg, interpretada por Felicity Jones. La película sigue sus comienzos como abogada, su lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y los obstáculos que tuvo que atravesar para convertirse finalmente en miembro de la Corte Suprema.-

On the Basis of Sex / 2019 / Estados Unidos / Biográfica / 120 minutos / ATP /Dir.: Mimi Leder / Int.: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Jack Reynor, Kathy Bates, Sam Waterston.

Mujer nómade (Cine Universidad / Nave Universitaria)

El director Martín Farina recorre la apasionante vida de Esther Díaz, estudiosa de los cánones de sexualidad y placer en la cultura patriarcal. Si los antiguos pregonaron la filosofía como modo de vida, ella hace cuerpo ese mandato milenario vinculando filosofía con las posibilidades del goce y el placer a partir de sus estudios sobre Foucault, Deleuze, Spinoza y los griegos. No solo asistimos al vasto mundo intelectual de Esther Díaz, sino que nos adentramos en la intimidad de una mujer tan intensa como vulnerable.

Mujer nómade / Argentina / 2018 / 73 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Martín Farina / Con: Esther Díaz

Días y horarios de exhibición (Mujer nómade): sábado 9 de marzo a las 18:00 hs. - domingo 10 de marzo a las 21:50 hs. - martes 12 de marzo a las 22:00 hs. - miércoles 13 de marzo a las 20:00 hs. (Sala Verde)