Estas son las novedades de Netflix que llegan en julio

Cada cambio de mes trae consigo una renovación en la cartelera de Netflix. La plataforma de streaming lanzó recientemente un video en el que adelanta cuáles serán los estrenos de julio y, entre los más esperados, encontramos la tercera temporada de Stranger Things y de La Casa de Papel.

Series

Designated Survivor: 60 días. Estreno: 1° de julio.

Rupaul's Drag Race: temporada 10. Estreno: 1° de julio.

Stranger Things 3. Estreno: 4 de julio.

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia: parte 2. Estreno: 12 de julio.

La casa de papel 3. Estreno: 19 de julio.

Saint Seiya: Los caballeros del Zodiaco. Estreno: 19 de julio.

Queer Eye. Temporada 4. Estreno: 19 de julio.

Workin' Moms. Temporada 2. Estreno: 25 de julio.

Orange is the new black. Temporada 7. Estreno: 26 de julio.

Sugar Rush. Temporada 2. Estreno: 26 de julio.

Películas

Réquiem por un sueño. Estreno: 1° de julio.

Tres reyes. Estreno: 1° de julio.

Blade Runner: the final cut. Estreno: 1° de julio.

Reunión familiar. Estreno: 10 de julio.

El secuestro de Stella. Estreno: 12 de julio.

4 latas. Estreno: 12 de julio.

Obsesión secreta. Estreno: 18 de julio.

Otra vida. 25 de julio.

Amigo de armas. Estreno: 26 de julio.

Sing ¡ven y canta! Estreno: 28 de julio.

Operación hermanos. 31 de julio.