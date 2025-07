Está en todos los detalles: Pampita reveló el motivo por el que siempre aclara las fechas de separación

Pampita (2) A menos de un año de confirmar su noviazgo, la pareja le puso final a su historia. Foto: Federico Croce/ MDZ.

La noticia la soltó el siempre bien informado periodista Gustavo Méndez en LAM, mostrando un chat revelador con la mismísima Pampita. La confirmación fue tajante: "Me separé el 9 de julio". Este comentario de Carolina no pasó desapercibido, ya que no es la primera vez que la modelo hace hincapié en la fecha exacta de sus rupturas como pasó con Roberto García Moritán cuando también aclaró que la separación fue el 20 de septiembre de 2024). ¿Por qué tanta precisión? Santiago Sposato, en "DDM", arrojó luz sobre esta peculiar costumbre.