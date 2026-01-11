El sueño premonitorio de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: "Dios me dio señales y no las capté"

El mundo artístico de colombia se encuentra totalmente consternado luego del fatídico fallecimiento de Yeison Jiménez, quien murió el sábado luego de que el avión en el que se transportaba se precipitó a tierra. A bordo iban otras cinco personas que también perdieron la vida.

El ministerio de Transporte de Colombia informó que la avioneta de placas N325FA tenía como destino la ciudad de Medellín y cayó entre los municipios de Paipa y Duitama: "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR, Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localizacióm de emergencia (ELT) en el sector del evento".

En las últimas horas salió a la luz una fuerte entrevista donde Yeison reveló el sueño que tuvo y que lamentablemente se hizo realidad: "Yo soñe tres veces con que ibamos a tener un accidente en el avión y con que yo le tenía que decir al piloto que diera la vuelta".

El sueño de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo El sueño premonitorio que tuvo Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: "Dios me dio señales y no las capté" "En uno de los sueños si soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté", expresó antes del triste accidente que terminó con su vida.