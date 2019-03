Tras la fuerte pelea que Oscar González Oro y Julieta Camaño mantuvieron fuera de aire en Radio 10, según informó el periodista Lío Pecoraro, el conductor no quiso referirse al tema ante las cámaras, aunque sí lo hizo en un audio que le envió a Luis Ventura en Involucrados.

"No hay ningún problema, Julieta es mi compañera y también mi amiga. Salimos, vamos al cine, a comer. La adoro, y ella me quiere mucho a mí. No nos vamos a pelear por huevadas ni por la radio", arrancó a decir el Negro.

Y cerró: "En el grupo puede haber discusiones que tienen que ver con la profesión, pero no pasa nada".

Por parte de Julieta Camaño, Cora de Barbieri informó que las cosas entre ella y González Oro habrían quedado bastante tensas y que había tenido una reunión con las autoridades de la radio.

Este viernes, según contó Lío Pecoraro en la red, "no había buen clima en el último tiempo entre ellos. Tal es así que ayer terminaron a los gritos en una fuerte pelea fuera del aire. Él: En el programa mando yo! Ella: Sí, pero el dueño de la radio es mi marido", informó el periodista.

Fuente: Primicias Ya