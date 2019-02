El incómodo momento que Guido Süller le hizo pasar a Rocío Oliva

Después de seis años de noviazgo, Rocío Oliva y Diego Maradona se separaron. El Diez está viviendo en México, donde se desempeña como director técnico de los Dorados de Sinaloa. Mientras que la joven se instaló nuevamente en Buenos Aires y está entrenando en el club River Plate.

En esta nueva etapa de soltera, Oliva comenzó a dar notas y cambió ese bajo perfil que la caracterizaba en la época que era la pareja del astro del fútbol.

Esta semana, la joven también estuvo en el programa Chismoses, conducido por Luciana Salazar y Augusto Tartúfoli. En el estudio de televisión, tuvo una divertida charla con Guido Süller, quien estaba acompañado por su actual pareja, Tomasito Süller.

"Hace años que esta chica quiere volver con Diego", dijo el mediático. "Yo te crucé hace años y me dijiste: 'Él va a ser mío sí o sí'…", señaló. Rocío se mostró sorprendida por sus dichos y le contestó: "¿En dónde? Es la primera vez que te veo". El mediático agregó: "Entonces me lo contó Silvia (Süller)".

Nancy Duré, panelista del programa de Net TV, le preguntó si no se estaba confundiendo a Rocío con Verónica Ojeda, quien en este momento está viviendo en México con su hijo Dieguito Fernando y el director técnico de los Dorados de Sinaloa. "¡Ahhh, me confundí con la otra chica!", dijo Guido. Entre risas, Rocío aseguró: "Yo nunca le pedí volver (a Maradona). Ahí me di cuenta de que estaba hablando de la otra persona".

"¡Es un papelón, lo van a pasar en Bendita! Pasa que tiene el rubio Maradona", señaló Süller. Luego de este divertido episodio, Oliva fue entrevistada en el programa Incorrectas, que conduce Moria Casán por la pantalla de América. Durante la charla, habló de su mala relación con la mamá de Dieguito Fernando: "Me hizo la vida imposible siempre".

Por último, relató: "Ella le mandaba mensajes a Diego de cosas sexuales, diciendo: 'Yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, y esta chica no te lo va a hacer'. Yo, en su momento, me quedaba un poco mal porque era una borrega que no entendía nada. Hoy, ya entiendo todo. Pero al principio, la pasé mal".