El enojo de Luli Salazar con quienes desconfían del parecido con su hija

Luciana Salazar suele compartir imágenes y videos en las redes sociales de su hija Matilda, la pequeña que nació el pasado 15 de diciembre de 2017 en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram 🦄👶🏼💗 Una publicación compartida por Luciana Salazar (@salazarluli) el 13 de Abr de 2019 a las 2:59 PDT

Con el objetivo de mostrar el parecido con su hermosa bebé, la conductora publicó en Twitter una imagen de cuando ella era una niña y la comparó con una imagen actual de Matilda. "¡Hasta el pelito igual a mami!", escribió junto al collage.

Algunos de los comentarios que les hicieron sus seguidores por este tuit fueron positivos, pero otros la trataron de "mentirosa". Cansada de las críticas, Salazar no se quedó callada y les respondió a quienes desconfiaron de las fotografías que había publicado.

"A todos los haters que se atreven a ponerme mentirosa, por la foto que subí cuando era bebe comparándola con una actual de mi hija. Miren mis fotos de IG del 2016 y verán que es la misma foto que estoy con mi hermana mayor. Les mando un besito. All you need is love", escribió Luciana.

A todos los haters que se atreven a ponerme mentirosa, x la foto que subi cuando era bebe comparandola con una actual de mi hija.Miren mis fotos de IG del 2016 y veran que es la misma foto que estoy con mi hermana mayor. Les mando un besito. All you need is love💗 — luciana salazar (@lulipop07) 3 de junio de 2019

Un usuario de la red social compartió varias fotografías de las que hacía referencia Salazar con unas frases en inglés: "Haters gonna hate, don't matter what Lulita. Kisses to them" ("los odiadores van a odiar, no importa qué, Lulita. Besos para ellos"). Luego, ella retuiteó el mensaje de su seguidor.

Haters gonna hate, don't matter what lulita. Kisses to them ♥️💋👧🏼 pic.twitter.com/GUPMFV0dIN — Julio César M (@JulioCcesarr) 3 de junio de 2019

Reordemos que para poder cumplir su sueño de ser madre, la modelo había recurrido a la subrogación de vientre ya que sufría de trombofilia, según contó su médico apenas se conoció la noticia.