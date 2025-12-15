El doloroso pedido de la familia de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato
Rob Reiner y su mujer fueron hallados sin vida en la vivienda y el principal sospechoso sería Nick, uno de sus hijos.
Rob Reiner y Michele Singer, su esposa, fueron encontrados muertos en la vivienda ubicada en Los Ángeles. Según la información que compartieron medios como TMZ, ambos cuerpos presentaron heridas cortantes y el principal sospechoso sería Nick Reiner, su hijo.
Fuentes cercanas a la pareja apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. En medio de la conmoción, la familia del director realizó un pedido contundente.
Te Podría Interesar
"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles", expresó un portavoz de la familia a la revista Variety.
Profundo dolor en Hollywood por la muerte de Rob Reiner y de su esposa
Según TMZ, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles quedó a cargo de la investigación. Quien encontró los cuerpos de ambos ya sin vida en la casa fue Romy, su hija.
Diferentes estrellas de Hollywood como Ben Stiller, Elijah Wood y hasta figuras políticas como Barack Obama y Kamala Harris se pronunciaron al respecto en sus redes sociales. Todos ellos consternados por el fallecimiento de Rob Reiner y su esposa.
Quién es Nick Reiner, el principal apuntado por la muerte de Rob y Michele
Nick Reiner es uno de los hijos que tuvo el matrimonio en su relación amorosa. La revista estadounidense People informó que familiares expresaron que el joven sería la persona que asesinó a sus propios padres lo que causó gran conmoción.
Según el portal People en el año 2016, Nick compartió en una entrevista su lucha por las adicciones. Michele Stinger en las publicaciones que realizó mostraba el cariño que tenía por él y por todos sus hijos.