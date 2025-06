El día que Wanda Nara declaró su infidelidad y fue contundente: "Fue mucho después del engaño de..."

image.png El affaire confirmado por la empresaria. Archivo MDZ

La confesión de Wanda Nara

Sobre el último nombrado, Wanda fue tajante: “La situación de Fazio fue denunciada, no lo conozco, te lo juro, jamás lo vi en mi vida. Es más, no le quiero faltar el respeto porque capaz es un gran jugador, sé de fútbol un montón, pero a él no lo había visto ni siquiera en un partido”. Luego habló de su romance con el deportista senegalés, que ella misma aceptó y mostró en sus redes sociales en más de una ocasión.