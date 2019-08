El desafortunado comentario de Jorgito Moliniers sobre el no embarazo de La Chipi

El rumor de que Mariela La Chipi Anchipi estaba embarazada circuló con fuerza en estos días. Incluso, la coreógrafa se hizo un test en plena emisión del Bailando 2019.

Eso sucedió la semana pasada. Ahora, en la gala de anoche, Marcelo Tinelli volvió sobre el tema. "No está embarazada al final, ¿no?", indagó el conductor. "No", confirmó La Chipi. "Me quedé con ganas…", confesó. "¿Una frustracion?". "Sí…". "¡¿Y por qué no le dice a Dady 'Busquemos algo'?!", propuso Tinelli. "Dady es el que quiere, soy yo la que pongo límites", confió Anchipi.

Fue Marcelo quien entonces resaltó que su pareja en la pista de ShowMatch no deseaba el embarazo. "¿Y él qué tiene que ver?", se escuchó de fondo, antes de que el bailarín expusiera sus motivos. "Estamos perfecto -comenzó Jorgito-, preparándonos muy bien de esa manera, así… sin nada adentro".

"¿Sin nada adentro…?"., respondió sorprendido Tinelli. "Perdón, perdón, perdón, Jorgito: no se habla así de un hijo. Sin nada adentro es como que… sonó raro. Me parece que decir: 'Che, no estás con nada adentro', suena raro".

"Yo soy muy cariñoso con las criaturas, Marce, amo los niños", buscó aclarar Moliniers, ya visiblemente incómodo. "Claro, pero cuando está adentro, no: espera a que el niño salga. También está bueno ser cariñoso con el que está adentro", destacó Marcelo.