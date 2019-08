Duras palabras de Gonzalo Bonadeo contra Susana Giménez: "Patética"

El domingo pasado, Mariana Nannis se sentó en el living de Susana Giménez y contó que su ex Claudio Paul Caniggia había sido violento con ella y que incluso, perdió un embarazo luego de una fuerte discusión con el ex futbolista.

Las repercusiones del testimonio de la mediática no tardaron en llegar. Gonzalo Bonadeo, desde su programa en FM 94.7 Club Octubre, realizó un fuerte editorial en el que resalta los logros deportivos de Pájaro, trató de "pelotudos" a los hijos del ex futbolista y de "patética" a Susana.

Antes de referirse a lo que Nannis dijo en el programa de Susana, elogió al Pájaro: "Fue uno de los más brillantes jugadores, una cosa inverosímil porque en poco tiempo hizo muchas cosas. No hizo dos mil goles como Messi, 400 como Agüero ni fue goleador en Copas América como Batistuta. Es el hijo del viento, no sé quién le puso ese apodo, pero tuvo razón con lo del hijo del viento. Una vez en la vida tuvimos el jugador más rápido del fútbol mundial, una cosa rarísima para nosotros".

"Por eso importa el apellido Caniggia en el universo, no por los pelotudos de los hijos (en referencia a Alexander y Charlotte), y además, mucho menos por la patética de Susana Giménez que junto con su producción aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino", arrancó y continuó: "Es más allá de los quilombos. Los que estuvieron en el Mundial 90 sabían de la limusina que había con Mariana Nannis esperándolo, está bien pero eso no le impidió romperle el culo a los brasileños, no le impidió hacerle un gol a Italia para meternos después en la final. Después esta cosa circense la tiene, es un tipo muy fachero, pelo largo, pinta de rockero sin serlo y siendo un gran futbolista".

También se refirió al tuit de Alex Caniggia en el que el joven mediático calificó de "lacra" a su padre: "Un hijo que además, con todo el dolor del mundo, él debería decir 'pero este pendejo en su puta vida hizo nada que valiera la pena más que nacer y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana'".

Criticó que la diva y su producción sentaran a Nannis en el living: "Falta que mañana lo quiera llevar a Caniggia para reflotar a la audiencia, para tener medio punto más de audiencia y vender cuatro pares más de medias horribles. Patético, lamentablemente y más allá de que tenga razón Mariana Nannis, los hijos seguro que no, Alexander Caniggia no puede tener razón en nada y más allá de quién tenga razón, en estos casos conyugales hay que ser muy cuidadoso".

Fuente: Teleshow