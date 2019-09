Diosa sin retoques digitales: Rocío Guirao Díaz compartió calientes fotos en bikini

Rocío Guirao Díaz viajó con toda su familia a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones, pero además de descansar y pasear junto a su marido, Nicolás Paladini, y sus tres hijos –Aitana, Indio y Roma- la modelo aprovechó la playa para realizar una producción de fotos en traje de baño.

La panelista de Pampita Online, el programa que conduce Carolina “Pampita” Ardohain en Net TV, le hizo un homenaje a la famosa canción La chica de bikini azul de Luis Miguel, ya que optó por ese color para deslumbrar a sus seguidores de Instagram y calentar las redes sociales con las imágenes en las que muestra su esbelto cuerpo.

A través de sus historias o directamente compartiéndolas en el feed de esa plataforma, Guirao Díaz mostró su figura y hasta se río de ella misma al publicar una secuencia en la cual “la expectativa” era posar de manera sensual, pero “la realidad” terminó con ella siendo tomada por sorpresa por una ola que le mojó toda su espalda y la cola.

Además, todas las imágenes que compartió no poseen ningún tratamiento digital o edición, y ella misma se encargó de aclararlo con un contundente mensaje: ‘No Photoshop, bitches” (No hay Photoshop, perras).

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz

Fuente: Exitoína