Denuncian por plagio y estafa a Cris Morena por "Aliados"

El escritor Ramiro Simón denunció a Cris Morena, Leandro Calderone y Axel Kuschevatzky por plagio y estafa ya que sostiene que la ficción "Aliados", que se emitió en Telefe en junio de 2013, es una copia exacta de una obra suya titulada "NN".

Simón aseguró en diálogo con "Intrusos", América, que la historia la escribió él en 2007 y que le robaron la idea luego de tener una charla con Kuschevatzky en 2011.

"Me lo crucé en la calle y me dijo 'llevame el guión a Telefe' y yo lo dejé ahí en la entrada. A partir de ahí no tuve más noticias hasta que lo vi en Internet y me di cuenta de que me habían robado la obra. La denuncia penal es por plagio y estafa", reveló el escritor.

Recordemos que la ficción, protagonizada por Peter Lanzani y Oriana Sabatini, fue presentada como una ficción inspirada en el recuerdo de Romina Yan.

