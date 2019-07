Delfina Chaves, furiosa con la tapa de la revista Caras: "Yo no hice esa nota"

Delfina Chaves se mostró muy molesta por las declaraciones que fueron publicadas en la revista Caras. Ella fue la elegida para protagonizar la tapa por su gran presente en la ficción del Trece, Argentina, tierra de amor y venganza.

Sin embargo, según la actriz todas las declaraciones publicadas son sacadas de contexto porque nunca dio una nota a la revista.

La actriz lo informó a través de su cuenta de Instagram en donde agradeció el espacio brindado, pero dejó bien en claro que nunca dio la nota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Delfina Chaves (@delfichaves) el 13 de Jun de 2019 a las 10:17 PDT

Según la revista, la protagonista de "ATAV" habla sobre muchos temas, entre ellos, los romances que se le adjudicaron con los actores Albert Baró y Peter Lanzani.

En este marco, Delfina aclaró desde Instagram: "Gracias revista Caras por el espacio... Pero yo no hice esa nota, y no me hago cargo de las cosas que dicen que dije. Y que, por supuesto, son sacadas de contexto".