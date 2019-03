El cantante de The Prodigy Keith Flint ha muerto este lunes a los 49 años en Londres. "Nos han llamado una señora preocupada por el estado de un hombre en una dirección en Brook Hill justo después de las 8.10 de la mañana. La muerte no está siendo tratada como un asunto sospechoso", ha asegurado un policía citado por The Guardian desde el lugar de los hechos.

A finales de los años ochenta, Flint conoce al DJ Liam Howlett en una fiesta rave de una discoteca y, cautivado por el gusto musical de Howlett, inicia una relación artística con él. Después de recibir un disco de mezclas de Howlett , Flint fue le insiste en llevar sus canciones a los escenarios y le propone que el propio Keith y su amigo Leeroy Thornhill actúen juntos. Es el germen de The Prodigy, grupo al que se incorpora definitivamente en 1990 y con quienes grabó varios álbumes, incluyendo The Fat of the Land (1997), Invaders Must Die (2009), The Day Is My Enemy (2015) y el más reciente No tourists (2018). Además, Keith Flint tuvo otros proyectos musicales, como las bandas Flint y Clever Brains Fryin'.

En The Prodigy, Flint compartió el protagonismo escénico junto al vocalista y MC Keith Palmer, más conocido por su nombre artístico Maxim Reality. El cerebro del proyecto siempre ha sido Liam Howlett, quien desde los inicios está a cargo de las máquinas, los teclados, la programación y las baterías electrónicas.

Originalmente Keith Flint era el bailarín de la banda, pero no fue hasta 1996 donde hace su primera aparición como cantante en el sencillo Firestarter, y aparece en el vídeo con la estética punk que les ha caracterizado desde entonces. Este es junto con Breathe uno de los más reconocidos singles de la banda.

Fuente: El País