Cúal fue la causa de muerte del actor Julian McMahon, famoso por interpretar a Jess LaCroix en FBI: Most Wanted

Desde joven, McMahon mostró inclinaciones artísticas que primero lo llevaron al modelaje y luego a la actuación. Nacido en Sídney el 27 de julio de 1968, fue hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon y de Sonia McMahon. Su debut televisivo ocurrió en la novela The Power, the Passion en 1989, y al poco tiempo se sumó al elenco de Home and Away, una de las producciones más exitosas de la televisión australiana.