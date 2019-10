Catherine Fulop cuestionó el noviazgo que Oriana Sabatini tuvo con Julián Serrano

Desde que Oriana Sabatini se separó de Julián Serrano, la cantante se enfocó únicamente en crecer profesionalmente. Ni bien conoció a Paulo Dybala, rápidamente los jóvenes se enamoraron. Tanto, que ella se mudó a Europa durante varias semanas para apoyarlo a él en su carrera futbolística. Ahora, viven un romance a distancia.

Oriana está viviendo un feliz momento sentimental, pero su mamá, Catherine Fulop, no olvida cómo su hija se sintió tras finalizar su vínculo con Serrano. "¿Estás más contenta con este novio que con el anterior no?", le preguntaron a la actriz en Modo Sábado, programa radial que se emite por Nacional AM 870.

Catherine se sinceró: "En realidad, esta relación que tiene ahora me parece un poco más madura, que viene de la conquista, del amor. Además los dos ya son más grandes". Y elogió la forma de ser de Paulo: "Dybala al vivir afuera y ser del interior es como bastante maduro, lo veo llevando una gran carrera y con una gran humanidad".

Lejos de dejar el tema ahí, la actriz comparó la actual relación de su hija con la anterior. "La otra relación también fue muy linda porque fue su primer amor, aunque no me gustó que haya sufrido. Pero tiene que ver con la inmadurez. Yo los veía muy inmaduros en esa relación, eran como dos nenitos jugando a ser noviecitos", remarcó.

Y antes de cerrar, volvió a hacer referencia a la madurez de Dybala: "Ahora la siento más plantada a Oriana y a su novio también lo veo plantando. Al tener que irse del país, jugar en las grandes ligas, tiene como otra exigencia".