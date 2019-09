Así confirmó Netflix la cuarta temporada de Stranger Things

Aunque la tercera temporada de Stranger Things se estrenó en julio, ya existe material para su regreso. Esta mañana Netflix publicó un desolador teaser que asegura que "ya no estamos en Hawkins".

De esta forma se confirma uno de los rumores principales que se barajaban entre sus fanáticos: que la próxima aventura de Mike, Will, Dustin, Lucas, Once y compañía se desarrollaría en territorio de la dimensión alternativa llamada "Upside Down" ("El Otro Lado").

Además de la publicación de Netflix en su cuenta oficial de Youtube, el fin de semana el perfil oficial de la serie en Twitter e Instagram comenzó a liberar ciertas pistas de lo que finalmente se confirmó hoy.