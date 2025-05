Una famosa reveló cómo es Marcelo Tinelli en la cama y generó revuelo: "Mintió"

Romina "Momi" Giardina es conocida por su sentido del humor y sinceridad frente al medio en el que se encuentre. Recientemente, la bailarina reveló un detalle de su vida privada que no solo descolocó a su entorno, sino a quienes la siguen desde hace tiempo. El detalle hasta el momento era desconocido por el público y por supuesto, generó revuelo.

Se decía tras bambalinas que la panelista de Luzu TV tuvo un fugaz romance con Marcelo Tinelli, pero ninguno de los dos quiso admitirlo por años. Sin embargo, Momi terminó por confirmarlo hace unos días y desde entonces, quienes siguen el chimento pidieron detalles de lo sucedido.

Durante el ciclo Nadie Dice Nada (Luzu TV), la mujer se sometió a un detector de mentiras, una gran prueba para develar los misterios de Marcelo Tinelli. La famosa conductora no se guardó nada.

Cuando le preguntaron a Giardina si Tinelli era bueno en la cama, la bailarina respondió que si. Pero, quien manejaba el detector la mandó al frente y la dejó mal parada en vivo frente a miles de personas que miraban el vivo en ese momento: "Mintió".

Cuando sucedió lo dicho, Momi Giardina enrojeció. La famosa no pudo contener la risa y para defenderse, mantuvo su respuesta: "Dije la verdad". Mientras tanto, en las redes sociales se generó cierto revuelo contra la panelista de Luzu TV por exponer la intimidad del famoso: "Sos un asco", "La gente tiene vida privada", "Todo por un chiste terminan exponiendo a otros", "No te respetan en nada". Por otro lado, Marcelo no se expresó al respecto.