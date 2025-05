Rosmery Maturana mandó al frente a Viviana Canosa por Javier Milei: "Le mostrabas la lola y él me dijo..."

A más de una semana de la separación de Yuyito González y Javier Milei, las terceras en discordia no dejaron de aparecer. Iniciando por Mariana Brey y continuando por Rosmery Maturana, las polémicas amorosas que giran entorno al presidente, son preocupantes.

En las primeras declaraciones a la prensa, la mujer expresó: "La tercera no soy, yo soy amiga de Javier, pero evidentemente se pelearon por un mensaje que ella vio". Luego, agregó que ella tiene "un vínculo muy lindo de amistad, mucha sinceridad y de contención hace cuatro años". Sin embargo, Rosmery confesó que en su momento, existió cierta atracción entre ambos.

La mujer, es egresada de la Universidad John F. Kennedy, vive en Olivos, a cuatro cuadras de la Quinta de Olivos. Es asesora en imagen política y, según Mauro Federico (C5N) visita cada tanto a Milei y no mantienen actividad sexual.

Rosmery Maturana, la tercera en discordia. Créditos: Instagram / @oscurita_1

¿Qué dijo de Viviana Canosa?

Recientemente, la mujer estuvo en el programa de Viviana Canosa y habló de su vínculo con Javier Milei: "Nunca más (nos separamos), porque es me hizo mucho bien, es un tipo muy buena onda". Luego de esas palabras, Maturana confesó que hablaban de Viviana, a lo que la periodista actuó sorprendida. "Me interesa, yo lo quería mucho en una época, éramos muy amigos pero nunca hablamos de cosas de mujeres, nunca le pregunté de sus amantes. Yo solo hablaba de economía y política".

"Yo le preguntaba y el me contaba, tengo mucha confianza con él. Hablaba mucho y le digo 'que onda con Viviana', ¿Te acordás que sacaron dos milésimas de segundos que vos le mostrabas la lola', y el me dijo 'jamás Viviana se me insinuó'. Dijo Rosmery.

Viviana Canosa respondió sincera: "Yo lo quería mucho, me parecía un tipo que venía disruptivo. De hecho, yo solo hablaba casi de política o el me llamaba y me contaba algunas cosas y era un tipo que lo veía muy solo". A lo que Maturana afirmó que la periodista habría sido de mucho apoyo emocional para el presidente.