Polémica: el tenso cruce entre Adrián Pallares y Karina Iavícoli en Intrusos en pleno vivo

Adrián Pallares y Karina Iavícoli sorprendieron a todos sus compañeros luego de protagonizar un intenso y fuerte cruce mientras se encontraban realizando un análisis de lo que dejó el primer programa de Amalia Yuyito González. Todo comenzó mientras hablaban de la rutina de "Empezar el Día".

Es que el programa de Yuyito no estuvo exento de polémicas, ya que salió con los tapones de punta contra los periodistas que critican su relación con Javier Milei: "hay periodistas que hacen sus programas agrediendo mi relación, mi negocio o mi trabajo", expresó.

Lo cierto es que en Intrusos contaron detalles que no se conocían del detrás de escena de lo que fue el programa: "Había 10 técnicos citados a las 7 de la mañana en el canal para un ensayo que después no se hizo... Yuyito para demostrarnos que tiene espalda, tal vez lo hace el ensayo", comentaron sobre la rutina que se filtró.

El cruce entre Karina Iavícoli y Adrián Pallares:

Fue allí donde se cruzaron Adrián Pallares y Karina Iavícoli, es que la panelista expresó que esto que pasó con la filtración de la rutina podría ser motivo de despido. Al escuchar la opinión de su compañera, el conductor fue letal: "Yo no llamaría a que echen a nadie, Kari".

"No, Adri pará, yo no estoy llamando a que echen a nadie. No te confundas con lo que estoy diciendo", contestó de manera seria y firme la periodista. En el final, Pallares, quien se mostró molesto, comentó: "A mí no me parece nada grave", dejando firme su postura ante la información.