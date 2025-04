Tini Stoessel brilló en la Peña de Morfi: "Mi cabeza era tan enemiga mía que no paraba de decirme cosas..."

Tini Stoessel está mostrando facetas un tanto desconocidas, pero auténticas. Este domingo fue la perfecta ocasión para conocerla más a profundidad, pues en La Peña de Morfi (TELEFE) brindó una las entrevistas más íntimas que de ella se conocen. A días del éxito de su show gratuito en el barrio porteño de Palermo, y del anuncio de próximo festival Futttura, la intérprete se sentó en la mesa de los domingos junto a Diego Leuco y Lizy Tagliani y transparentó sus emociones.

La entrevista

“Fue realmente muy emocionante desde el momento que me subí al escenario, todo el día”, inició la entrevista. “Después estuve como un poco en shock. Uno nunca deja de acostumbrarse a una situación así, de ver que hay gente esperando desde hace dos días, o todas esas horas, y cómo cantaron, cómo lloraron, cómo se emocionaron conmigo. Todo el amor que le dieron al anuncio de Futttura también. La verdad es que estoy totalmente agradecida y no tengo muchas palabras para decir. Es muy loco”.

Durante el nostálgico repaso, Tini regaló un infaltable momento musical. Mientras interpretaba “Acércate”, uno de sus temas más queridos, bajó del escenario al ver a una fan con la remera oficial de su próximo festival. “Hola mi vida, hola princesa, ¡qué linda te queda esa remera! Te voy a dar un abrazo. ¿Querés que te firme la remera?”, le dijo a Lucía, una joven conmovida por el momento.

Luego de la música, Stoessel recibió la primera gran sorpresa del programa: un video con saludos de algunas de las personas más importantes en su vida profesional. La primera en aparecer fue su coreógrafa Nani Pochu: “Mi primer recuerdo de Tini es en mi clase, cuando tenía 12 años. Tenía una energía increíble”. Luego, el presidente de su discográfica, Damián Amato, agregó: “Nunca perdió la identidad, ni la pasión ni las ganas de transmitir su arte. La carrera de Tini es gigante, y larga, a pesar de su corta edad. Es una de las pocas artistas que logró trascender desde niña y sostener ese éxito en la adultez”.



También apareció su director musical, Maxi Espíndola, quien dijo: “Lo que más destaco de ella es su sensibilidad, su valentía para transformar lo que vive, bueno o malo, en canciones. Y así marcar la vida de tantísima gente”. Para ese momento, Tini rompió en llanto.

La entrevista dio continuidad y, en referencia a su último álbum, Tini dijo: “La vida está para eso, para ir aceptando los momentos que se te presentan e intentar afrontarlos de la mejor manera. Siento una conexión muy especial con la música, con mi gente. Fue importante serme sincera a mí y también con toda la gente que está atrás y que escucha”.

Reconoció las críticas a lo largo de su carrera, pero pese a eso, contó lo bueno de su trayectoria: “Una persona en la calle me dijo: ‘Fue la luz más especial que escuché en mi vida, algo tuyo’. Y eso fue una curita al corazón. Escuchar canciones como Un mechón de pelo o Cómo me voy todavía me emociona. Entiendo por lo que pasé, y haberlo podido poner en palabras, que llegue así a la gente, fue una bendición”.

La tarde se empapó de lágrimas cuando Tini recibió un video creado por seguidores de distintos puntos del país, cantando “Buenos Aires”, una de las canciones más personales y significativas de su último álbum. Luego del video, Stoessel habló: “Yo creo que al final la casa de uno, donde nació uno, es, al menos para mí, siempre mi lugar en el mundo”, y continuó: “En su momento, por ciertas cosas que empezaron a suceder, me generó mucho pánico volver al lugar en donde yo siempre estaba lejos. Mi paz y mi tranquilidad era: ‘Estoy por volver a Buenos Aires, voy a ver a mi familia, a mis amigas’. Y de repente, se empezó a convertir en todo lo contrario”

Para finalizar, retomó el tema de su festival Futttura y dejó en claro que no será solo un show, sino una experiencia completa pensada para sus fans. Un festival que recorrerá todas sus etapas, con tres escenarios, espacios interactivos y una narrativa que promete emocionar y sorprender. Una apuesta que la representa en este momento vital y artístico.

Como si fuera poco, Tini fue sorprendida por tercera vez y recibió como obsequio una torta diseñada en forma de libro de recuerdos, con imágenes de los hitos más emotivos de su trayectoria. Absolutamente todo era comestible.

Para finalizar, Stoessel cerró con broche de oro y cantó "¿Qué nos pasó, qué nos duró?", "PA", con la presencia de su papá en el mismo estudio y "El Cielo". Luego, se llevó un cuarto regalo: un cuadro de ella misma con las fotos de sus fans.

