Martin Fierro Federal: los mendocinos que fueron elegidos por APTRA y se llevaron estatuillas

Este sábado la ciudad de San Miguel de Tucumán fue el escenario elegido para una nueva edición de los premios Martín Fierro Federal. El encuentro, que comenzó a las 21.30, reunió a figuras de todo el país en las instalaciones del Hotel Sheraton de la capital tucumana.

Los mendocinos ganadores de un Martín Fierro

Antes del inicio de la esperada gala, Sofía “Jujuy” Jiménez y Florencia Aramayo desfilaron por la alfombra roja y se sumaron a la bienvenida de las celebridades invitadas. Una vez concluido el recibimiento, la ceremonia arrancó de la mano de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, quienes estuvieron a cargo de la conducción del evento.

La previa y los looks. Foto: Cortesía

Durante el transcurso de toda la programación, se dieron a conocer los ganadores de las distintas ternas consideradas importantes por APTRA. En lo que respecta a los comunicadores de Mendoza, los ganadores son los siguientes:

Por Cultural/Educativo: La Conversación - Radio Nihuil

Por Entretenimiento: Touch and Go - Canal 7

Por Música Pop/Moderna/Jazz: Nunca pensaste que era un cover - LR6 Radio Nacional Mendoza

Por labor de conducción en radio: Paola Ortíz de "Aire Nacional" de LRA 6 Radio Nacional Mendoza

Por Mejor Periodístico en el Aire: "No tenés cara" de Radio Nihuil

Por el Oro: Radio Nihuil Mendoza

El programa cultural de Andrés Gabrielli fue el primero de Mendoza en hacerse con la estatuilla del Martin Fierro Federal 2025. Este programa se lleva a cabo desde hace 20 años y está dedicado al mundo de las letras. Le ganó a "Teatro Digital" de Río Negro y "El Sonatorio" de la misma provincia.

Andrés Gabrielli agradeciendo en los premios. Foto: Captura

En lo que respecta a "Touch and go", se trata de un ciclo semanal transmitido por canal El Siete a la medianoche. Gabriel Canci es su conductor y productor, por lo que recibió el premio y habló para los presentes: "Gracias a quien es el dueño de América TV, que hace muchos años, cuando me echaban de un canal por ser gay, me abrió las puertas...".

Gabriel Canci en los Martín Fierro Federal 2025. Foto: Captura

Por otro lado, los últimos mendocinos en consagrarse ganadores fueron los encargados de "Nunca pensaste que era un cover". El programa se trata de conectar con la audiencia para darle a conocer nuevas lógicas de la música. Paola Ortíz fue la encargada de recibir el premio por su labor en conducción de radio e hizo hincapié en la situación difícil que enfrentan las mujeres al intentar encontrar su lugar en los medios de comunicación.

Parte de Radio Nihuil. Foto: Captura

El premio de Mejor periodístico radial la obtuvo Ricardo Montacuto junto a su co-conductora Rosana Villegas; ambos son parte del programa "No tenés cara" de Nihuil y ambos se mostraron muy emocionados. Para terminar, el Martin Fierro Federal de Oro radial llegó a Mendoza también de la mano de Radio Nihuil donde los anteriores nombrados junto a Andrés Gabrielli tomaron la palabra y agradecieron a los oyentes.