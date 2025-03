Emily Ceco rompió el silencio luego de la detención de Santiago Martínez por la denuncia de violencia de género

Luego del impactante relato de Emily Ceco en el programa El ejército de la mañana transmitido por Bondi Live, en el que contó los hechos de violencia de género que sufrió con su expareja Santiago Martínez, por lo que debió denunciarlo ante la Justicia, se conoció que finalmente el denunciado fue detenido.

En diálogo con Georgina Barbarossa en su programa, la exparticipante del reality Love is blind, reveló cómo lleva su vida tras el impacto que generó esta difícil situación que está atravesando después de denunciar a su expareja Santiago Martínez y que la Justicia lo detuviera.

Emily Ceco y el joven se encontraban conviviendo desde que contrajeron matrimonio en el reality Love Is Blind Argentina (Netflix). "Que él esté entre las rejas me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar", expresó la modelo en A la Barbarossa (Telefe).

La exparticipante del reality Love is blind Argentina se expresó en A la Barbarossa

"Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano, duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo, la persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola", se sinceró Emily Ceco contando las dificultades cotidianas a las que se enfrenta afectada por esta situación.

"Lo que hizo fue un intento de femicidio. Vos no ahorcás a una persona ni le pegás en la cabeza si no le querés quitar la vida. Él intentó matarme. No pudo, pero era su fin. Todavía lo sigo viviendo como si hubiese sido ayer. Tener la sensación de que me estaba quedando sin aire porque me estaba ahorcando, eso no lo voy a olvidar jamás", de esta manera Emily Ceco exponía la angustiante experiencia de violencia de género que vivió en manos de Santiago Martínez. "Mi familia me acompaña y me apoya en absolutamente todo. Me alientan a que salga, trabaje, me peine y me maquille", concluyó la exparticipante del reality de Netflix.