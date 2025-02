Josefina Pouso se quebró al aire mientras debatía sobre la dura situación de Morena Rial

Este viernes en Desayuno Americano (América TV), el tema de la detención de Morena Rial trajo fuertes emociones a la panelista Josefina Pouso, que derivó en un visible estado de angustia al expresar una clara empatía desde su lugar de madre. Es que inevitablemente, Jorge Rial ha quedado en una posición muy difícil como padre, ante la mirada y el escrutinio público.

El complejo caso de Morena Rial ha generado un fuerte debate que en los diferentes medios se está tratando de diferentes puntos de vista, en este caso se analizaba el tema a raíz de los nuevos videos de las cámaras de seguridad en los que se ve el accionar de la influencer y la banda de sospechosos que la acompañaban mientras perpetraron el hecho delictivo en una casa de la localidad bonaerense Villa Adelina, al dar su opinión al respecto la panelista se sensibilizó hasta las lágrimas intentando terminar su concepto.

"Me pongo vehemente porque soy mamá y el día de mañana me puede pasar a mí", explicaba Josefina Pouso cuando gradualmente comenzaba a dejarse llevar por la emoción, mientras hacía referencia a la lucha en la crianza de sus hijas, poniéndose de alguna manera en el lugar del padre de Morena Rial.

Josefina Pouso no contuvo su emoción al opinar sobre el caso de Morena Rial

"En la crianza de mis hijas, cuando quedé embarazada de la segunda, tuve una situación emocional muy fuerte que yo sentí que dejé a un lado a la primera, pagué mis consecuencias después", se sinceró Pouso exponiendo aspectos muy personales de su vida personal

"Entonces decís: paremos porque es muy difícil ser mamá y ser papá y más cuando estás solo. Paremos, no seamos tan ingratos con los padres y las madres cuando en realidad estuviste como pudiste", sentenció mientras le corrían las lágrimas provocadas por la tristeza que sintió al opinar sobre lo que Jorge Rial está atravesando como padre al tener a su hija Morena Rial tras las rejas. "Por eso me pongo vehemente, me chupa un hue.. si es Jorge Rial el padre de Morena en este momento, me parece que siempre se señala al mamá o papá de una manera tan cruel frente a las equivocaciones de nuestros hijos cuando ya son adultos", remarcó con total convicción de sus palabras, captando la atención de sus compañeros de panel que continuaban interactuando con ella.

Para concluir su descargo, Josefina Pouso cerró: "Uno acompaña como puede y nunca es tarde para decir: 'Uh pu.. no estuve'. Se puede remediar y tengo que laburar de sol a sol".