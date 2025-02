Cansada de ser criticada por el medio y las redes sociales, Morena Rial apuntó contra L-Gante

Las polémicas en torno a Morena Rial siguen sumando capítulos, luego de recuperar su libertad tras estar algunos días detenida en una comisaría en la zona de San Isidro en Buenos Aires, por ser acusada de perpetrar un robo domiciliario junto a una presunta banda, la mediática no deja de recibir críticas por cada paso que da desde que salió de la cárcel. Cansada de estar en el ojo de la tormenta y en boca de todos, la influencer se defendió metiendo en el medio al popular cantante de cumbia y RKT L-Gante.

Tras haber incumplido con la obligación impuesta por la Justicia de asistir a una serie de pericias psiquiátricas, Morena Rial se fue a bailar a un boliche de la zona de Palermo junto a su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, por este motivo fue muy criticada, tanto en medios como en redes sociales, porque fue dada en libertad para cuidar a su bebé de casi 4 meses, ya que está en periodo de lactancia. Pero, además, no cumplió con el pedido de la Fiscalía de someterse a una serie de pericias psiquiátricas, que estaban previstas para los días 18 y 26 de febrero.

Cansada de ser blanco de todas las críticas, en especial por parte de los colegas de su padre, Morena Rial compartió un polémico descargo en sus redes sociales, en el cual pidió que juzguen con la misma vara al cantante de cumbia L-Gante, que se encuentra con una condena en suspenso.

El descargo de Morena Rial en el que apunta contra L-Gante. Foto:Instagram @moreerial

“De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?”, expresó Alejandro Cipolla, exabogado de L-Gante que fue desvinculado por el artista cuando estuvo detenido en la DDI de Quilmes en 2023, tal vez por eso la hija de Jorge Rial comparó su causa con la del artista.

La influencer salió de fiesta con su amigo y exrepresentante legal. Foto:Instagram @moreerial

Morena Rial no dudó en recompartir el mensaje de su amigo y sumó su picante opinión, fiel a su estilo expuso: “¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!”.