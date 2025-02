Ariel Tarico mostró su enojo por un fallo de sonido en la mesa de Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale volvieron a la pantalla de El Trece. La diva lo hizo el sábado 15 de febrero por la noche y su nieta realizó el programa este domingo con invitados de lujo, después de varias reuniones finalmente ambos ciclos empezaron en Mar del Plata.

Juana invitó a su programa a Mariano Iúdica, Mariano Martínez, Sergio Gonal, Claribel Medina y Ariel Tarico. Este último realizó un segmento de imitaciones en la mesa de Juanita y en un momento hubo un problema con el sonido que no lo dejó pasar y fue contundente.

Durante la semana, se volvió viral un problema técnico en la entrevista de Antonio Laje con Javier Milei. El imitador se agarró de esta situación para hacer un reclamo con la voz del mandatario que hizo estallar de risas a la conductora y a los demás invitados: "Que pasó, qué pasó", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Por favor estoy hablando, no me saturen el micrófono. Ósea digamos viste... Esos son los micrófonos ensobrados", siguió con la voz de Javier Milei. Lo cierto es que la situación le dio pie a Tarico para sorprender a Juanita y a los colegas que no podían parar de reír.

El momento donde Ariel Tarico realizó el reclamo:

Después de este momento humorístico, contó que el don de la imitación se lo dejó su papá. La nieta de Mirtha le consultó por el tema de la pareja y allí él confesó que su esposa le dice: "En la cama solo entramos nosotros dos, nada de personajes, por favor", expresó entre risas.