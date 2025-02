Morena Rial destrozó al prófugo en su causa en el primer diálogo con LAM luego de salir de la cárcel

Luego de permanecer algunos días detenida en una comisaría bonaerense, tras ser acusada de formar parte de un robo en un domicilio bajo la modalidad de escruche en la zona sur de Buenos Aires, finalmente Morena Rial fue dada en libertad bajo ciertas condiciones que le impuso la justicia para no volver a la cárcel. En su primer diálogo con la prensa, en este caso con el programa de chimentos LAM (América TV), allí la hija mayor del periodista Jorge Rial apuntó contra el joven que aún se mantiene prófugo en la causa que pesa sobre la influencer.

Por estas horas Morena Rial está viviendo en la casa de su hermana Rocío en el barrio de Colegiales, tras recuperar su libertad. Es por ello que LAM envió a uno de sus cronistas para intentar dar con la palabra de la denunciada, al lograrlo se despachó en contra de Alan Fernández, quién se encuentra prófugo de la justicia por participar en el robo junto a Morena y brindó fuertes declaraciones que la complicarían.

“Ella a mí me dijo que la acompañara. Yo le dije que me estaba volviendo porque me estaba quedando sin plata. Ella me dijo que la acompañara porque era hombre. No quiero que ella quede libre y yo quedar pegado“, relató en LAM el joven prófugo en contra de la hija de Jorge Rial.

Morena Rial rompió el silencio en LAM

Mientras Alan Fernández daba sus declaraciones en el programa de chimentos, el notero intentaba comunicarse con Morena Rial a través del portero eléctrico del edificio obteniendo así las primeras palabras ante la prensa de la acusada de robo. “¿Sabes lo que le podes decir? Que se entregue porque es un prófugo, entonces que no me jodan a mi”, apuntó con el joven.

“Le están dando cámara a alguien que no le tendrían que dar cámara así que yo no tengo nada más que decir. Que deje de hablar de mí porque siempre fue un busca cámara que le gusta mandar mensajes a hombres para tener cabida en el medio”, continuó expresando Morena Rial. "Yo estoy bien, es lo único que puedo decir, estoy con mi bebé así que pido respeto. Está todo bien en mi familia”, luego de estas picantes declaraciones a su favor la comunicación se cortó por el sistema automático del portero eléctrico por el que mantenía la conversación con el cronista, tras intentar volver a contactarla atendió Rocío, la hermana menor de Morena que se negó a continuar con la nota cortando por completo la comunicación.