Morena Rial apartó a Alejandro Cipolla de su defensa y ahora un famoso y mediático abogado la representará: ¿Quién es?

Hace pocas horas, el periodista Gonzalo Sorbo contó que Jorge Rial habría visitado a su hija, Morena Rial, en la Comisaría 7ma de San Isidro, el pasado sábado 8 de febrero, en el día del cumpleaños número 26 de la influencer.

Según comentó Sorbo, el conductor de Argenzuela le consultó a Morena si Alejandro Cipolla iba a seguir siendo su abogado o que si iba a cambiar de defensor. Si bien, Gonzalo comentó que era muy probable que Agustina Soplan fuera la nueva representante de la influencer, este lunes se conoció que Morena desplazó a Cipolla de la defensa y eligió a otro abogado.

Quien la representará en la Justicia a Morena será Fernando Burlando.

Alejandro Cipolla habló en El Ejército de la Mañana, en el canal de streaming Bondi, ratificó los rumores e indicó que Burlando representará a la hija de Jorge Rial, tras ser imputada por la Justicia en los últimos días por el robo a una vivienda.

Fernando Burlando es el nuevo abogado de Morena. Créditos: NA.

"Entiendo que es lo mejor para que ella pueda seguir teniendo un vínculo familiar", expresó el letrado.

Alejandro explicó que la medida tiene que ver con un pedido de Jorge Rial: "Entiendo que fue un pedido de Jorge. No sé si no le gusta cómo la represento, yo hice toda la presentación y ahora queda a la resulta".

Respecto a la relación que tiene con el periodista, Cipolla expresó que es "una cuestión de público conocimiento que no tenemos buena relación. Cuando hablé con Morena, le dije 'si te trae otra propuesta, firmala'. Prefiero que se mantenga los vínculos".

"Sé que Morena no tiene un lugar para quedarse donde está... saquen sus conclusiones. Creo que mi trabajo lo hice perfecto. No me interesa tener una conversación con Rial, no tengo por qué darle una explicación, no es mi cliente", finalizó diciendo Alejandro.