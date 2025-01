El tierno momento íntimo de Enzo Fernández con sus hijos que compartió y enterneció a todos

La vida personal de los deportistas es muy reservada, al menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, existen casos de figuras que son más afines a mostrar cómo es su día a día fuera del ámbito profesional. Tal es el caso de Enzo Fernández, quien compartió un tierno momento íntimo junto a sus hijos para generar suspiros entre sus seguidores.

Atrás parecen haber quedado los conflictos con Valentina Cervantes, su ex pareja, o al menos eso se puede ver en la fotografía que el mediocampista de la selección argentina subió a sus historias de Instagram. En la postal solamente se ve la mano del futbolista tomando a la de su pequeña hija Olivia mientras ven televisión juntos en su hogar, acompañada de un pequeño corazón blanco en uno de los márgenes.

Enzo Fernández disfruta de la compañía de sus hijos. Foto: Instagram @enzojfernandez.

Obviamente no es la primera vez que Enzo Fernández hace público el amor que siente por su familia, y eso se puede comprobar viendo un video que subió anteriormente y que tiene como protagonista a su hijo Benjamín. En este caso, se ve al niño tomando mate, pero lo divertido no fue esto sino su reacción: al parecer no le gustó.

El lindo momento se dio en pleno reencuentro del jugador del Chelsea con sus dos pequeños, luego de que Cervantes, la mamá de ambos, los llevó hasta la casa de él en Londres para pasar Año Nuevo juntos. Si bien la relación entre ellos llegó a su fin, demostraron que Benjamín y Olivia están por encima de todas las diferencias.

El emotivo post de Enzo Fernández para arrancar el 2025

Ya con sus dos hijos en su hogar, Enzo Fernández no dejó pasar la oportunidad de expresar sus deseos a todos sus fans a través de un emotivo post. En su feed de Instagram dejó algunas imágenes de cómo empezó el nuevo año, donde también se puede leer un breve texto que dice: "Arrancando el 2025 con mis bebes. Feliz año a todos, paz, amor y mucha salud".

Enzo Fernández celebrando el Año Nuevo con sus hijos. Foto: Instagram @enzojfernandez.

La primera fotografía es la más linda de todo, ya que se lo ve abrazando a sus dos pequeños con el enorme árbol de navidad que tiene en su hogar de fondo, todo adornado para la ocasión.