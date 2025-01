El conocido periodista de policiales de Telefe que se despidió en medio de lágrimas

El respetado periodista de policiales presentó la renuncia en Telefe, señal en la que desarrolló una buena parte de su carrera, por este especial motivo de una manera muy emotiva y absolutamente sentida, Mauro Szeta se despidió de sus compañeros de programa y de su público que lo sigue desde siempre.

Luego de 8 años en el Noticiero de la gente (Telefe) y tras 30 años de una impecable carrera profesional, el periodista se tomó unos minutos para expresar su despedida provocando las lágrimas en sus colegas, y desde luego las suyas. Agradeció a sus compañeros y al público que le demuestran su apoyo y afecto tanto en sus redes como en la vida cotidiana.

"Ahí tenemos el cartel que un poco resume el sentimiento que tenemos todos acá y es el 'Gracias Mauro' por estos años", así Germán Paolosky introdujo lo que fue una despedida bastante larga ocupando al menos unos 15 minutos del programa.

"Incluso antes de que lleguemos nosotros a El Noticiero de la Gente vos ya estabas acá en el canal, pero desde que empezó El Noticiero por el 2019, fueron todas buenas experiencias, más allá que nos toca relatar cuestiones que son ingratas, cuestiones de la realidad, y más en tu caso que te dedicas a los policiales", continuó el conductor del noticiero, que visiblemente emocionado le dedicó unas palabras evocando lo que fue su experiencia con Mauro Szeta.

Para concluir su homenaje personal al aire, Germán Paolosky expresó: "Para mí es muy difícil decirte 'chau, adiós' laboralmente, porque seguimos siendo amigos y lo vamos a seguir siendo siempre. Verte todos los días acá, estar todos los días acá con vos, para mí es difícil. Es la vida, uno tiene que irse, crecer. Me ha pasado a mí también en otros ciclos. Hoy es para agradecerte y decirte que esta va a seguir siendo tu casa".

Así se despidió Mauro Szeta de sus colegas y del público que lo acompañó en su paso por Telefe

Mauro Szeta comenzó su despedida formal con la voz quebrada por la emoción pero con la fuerza necesaria para poder transmitir sus sentimientos enunciando: "Antes que nada, quería agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando".

El clima en el estudio de Telefe se percibía muy emocional, allí el periodista detalló: "Es una decisión que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero con Roberto Mayo, Tristán Noblia, Dario Turovelzky, con Guille Pendino, con Fede Levrino, con todos".

Szeta no dudó en agradecerle a sus colegas por la confianza que depositaron en su trabajo exponiendo: "Gracias a vos, a todos. Laburamos hace mucho años juntos. Cuando me tocó venir acá, creíste en la posibilidad de que podíamos hacer algo juntos muy lindo"

Por último, en su despedida de Telefe, refirió al cariño que recibe de la gente exclamando: "No sé qué habrá pasado para que haya tanto ida y vuelta con la gente, que me para, me abraza, me saluda en la calle. Siento que me quieren y yo también quiero a la gente porque confían en lo que hago, en lo que transmito".