Yanina Latorre y su letal descargo luego de la cautelar de la China Suárez

El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez sigue dando que hablar. Días atrás se dio a conocer un furioso chat de la actriz contra la conductora de Telefe por un supuesto insulto por parte de Nara a Rufina (hija de la China) quien la quiso saludar para el cumpleaños a Francesca.

Allí, Eugenia desató su furia: "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? ¿Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una NENA de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de grande las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva".

Wanda decidió quedarse en absoluto silencio en medio de este nuevo escándalo y en las últimas horas se conoció que la China decidió recurrir a la Justicia. Fue Ángel de Brito quien compartió en LAM que "Le pone una cautelar a Wanda Nara y a Yanina Latorre", expresó el conductor.

Foto: Instagram/ @yanilatorre.

Ahora, Yanina Latorre salió con los tapones de punta en sus redes sociales: "Cada vez que me quieren callar les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad. Nunca miento, la gente me cree", comenzó diciendo una de las panelistas más picantes que tiene la televisión.

Además le hizo una advertencia a la China Suárez: "Tengo más data de la China... La voy a contar. La negociación con uno de los padres de sus hijos, que está muy preocupado por todo esto, lo que le propone es siniestro", subrayó Yanina respecto a la polémica del momento.

La explicación de Yanina Latorre. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

La panelista aprovechó y decidió hablar sobre la famosa cautelar. En una de sus últimas historias de Instagram, comentó que "la China le metió la multa a Wanda. En el escrito me nombra pero a mi no me reclama nada. El juez le dijo que no corresponde tal multa".