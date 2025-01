Jorge Martínez rompió el silencio luego de querer quitarse la vida: "Se juntó todo"

Meses atrás, daban a conocer la noticia del intento de suicidio del actor Jorge Martínez. El artista tuvo que ser llevado a un centro de salud mental y ahora se encuentra en plena etapa de recuperación, fue diagnosticado con depresión. En las últimas horas, se comunicó con Lío Pecoraro.

Un trabajador de maestranza fue quien intervino para que Jorge no tome la decisión de quitarse la vida y contó cómo fue el complicado momento: "Él estaba en shock, muy mal", comenzó contando Jonathan, la persona que pudo evitar que el exgalán de novelas se suicidara.

Además, agregó: "Lo tranquilicé por un momento, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza", sostuvo respecto a la situación que vivió con el actor.

En el final, expresó: "Decía que estaba solo. Yo le respondí que no, que acá viene mucha gente a verlo. Pero él estaba en shock, muy mal. El día 23 estuvo su hija bastante tiempo con él". Luego de esto, Jorge fue llevado a un centro asistencial en Ramos Mejía, donde se encuentra en recuperación.

La palabra de Jorge Martínez tras intentar quitarse la vida:

Lío Pecoraro se comunicó con él y compartió el audio en el "Run Run" que se emite por Crónica. Allí, el actor expresó: "Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular, no puedo contar esto por teléfono". En el final, subrayó que "Y bueno, todo junto, se juntó todo Lío, ya hablaremos personalmente de todo".