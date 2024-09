Tras su tajante crítica a Pamela David, Yanina Latorre denunció indignada que fue censurada

Luego de haber formulado una tajante crítica a Pamela David por decir que Javier Milei "tiene características similares a quienes padecen Asperger", Yanina Latorre estalló este jueves contra la radio en la que trabaja, El Observador 107.9, por eliminar de las redes sociales su opinión sobre colega.

"Ya que me borraron mi 'opinión' en la cuenta de la radio, la vuelvo a subir. Defiendo la libertad de expresión. Y no me gusta que se borre lo que digo. Yo no le chupo el cu... a nadie", espresó furiosa la conductora desde su cuenta de X.

En tanto que luego, en su ciclo en la mencionada emisora, Yanina Latorre se explayó: "Ayer dije lo que pensaba de los dichos de Pamela David y lo sigo sosteniendo. De hecho, trabajo en América, y creo no haber incurrido en ningún delito. No le tengo miedo a nada ni a nadie y no nació el que me diga qué puedo decir qué no. Ese descargo que hice ayer estaba subido al Instagram de la radio y hace un rato lo fui a ver, y había desaparecido. Me enloquecí, porque yo no lo borré. Empecé a llamar a todo el mundo. Sé que Luis Majul no fue, pero alguien lo mandó a borrar".

Yanina Latorre, enojada por la censura a su comentario sobre Pamela David. Foto: X @yanilatorre.

Luego, asumiendo que puede criticar con libertad a Pamela David más allá de que ambas trabajen en el mismo canal, Yanina Latorre argregó: "Me molesta porque somos periodistas, libertad de expresión. Yo quiero laburar en un medio donde pueda sostener y defender el derecho a la información. Lo que digo, lo digo yo. Los descargos los digo yo, no El Observador. Yo puedo decir lo que pienso de la gente,, o no estar de acuerdo con lo que alguien dijo, pero no que me lo manden a borrar".

Por último, Yanina Latorre reafirmó su derecho a cuestionar a quien sea argumentando: "No me borren lo que digo. Somos periodistas, sino terminamos siendo como C5N, que decimos lo que hay que decir por una bajada oficial. Yo defiendo la libertad, digo lo que pienso. Yo no llamo a nadie ni pido favores, no recibo sobres ni nada. Soy tan grosa que laburo en América y si no estoy de acuerdo con lo que dijo Pamela David, me doy el lujo de decirlo y nadie me dice nada en el canal".