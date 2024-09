Los Auténticos Decadentes presentan la película "Monumental Decadentes"

La banda de rock y música popular más querida de América Latina presenta en la pantalla grande *Monumental Decadentes - La

Película". Una aventura cinematográfica que refleja la perfecta alquimia entre la música que suena en todas las fiestas hace más de 37 años y el resplandor humorístico de Los Auténticos Decadentes.

Con dirección de Diego Álvarez para Plataforma TV y producción de RepArt Discos y CINEMEX, "Monumental Decadentes - La Película" muestra los momentos más épicos del increíble show que la banda dió en la Monumental Plaza de Toros de México en mayo de 2024, con momentos que homenajean grandes clásicos del cine universal representando géneros como western, terror, comedia, thriller psicológico, ciencia ficción e incluso bionic Hollywood stxle.

Jorge Serrano es uno de los integrantes de Los Auténticos Decadentes que dialogó con MDZ.

De la mano de mini-relatos anacrónicos, Los Auténticos Decadentes se ponen en el rol de estrellas de cine al transformarse en personajes surrealistas que habitan mundos bizarros, donde rigen las leyes del humor y del absurdo.

La banda debutará en la pantalla grande en Argentina- en simultáneo con México y Paraguay- con una película de fantasía sin límites, tan delirante e inclasificable como sus protagonistas. El show en vivo cuenta con la participación especial de Los Calisaris Systema Solar y Conociendo Rusia, como artistas invitados.

A partir del 5 de septiembre vas a poder ver "Monumental Decadentes - La Película" en las principales salas Cinemark-Hoyts del país y de Paraguay, para marcar un nuevo capítulo en la historia única Los Auténticos Decadentes, que seguro se convertirá en un clásico ineludible del cine alternativo.

Mirá la entrevista con Los Auténticos Decadentes

MDZ dialogó mano a mano con Diego Demarco, Jorge Serrano y Guillermo Eijo, tres de los integrantes fundadores de la banda que se mostró muy feliz de ahora poder verse en la pantalla grande.

"Viste que generalmente muchos actores se hacen músicos, bueno nosotros fue al revés", dice entre risas Diego abriendo la divertida nota en la que explicaron que la idea de grabar el show surgió por un interés de los periodistas de México.

"Cuando surgió hacer el show acá en la Plaza de Toros, cuando fuimos a hacer la ronda de prensa para promocionar el show, todos los periodistas nos decían si íbamos a documentar este lugar, porque es un lugar icónico dentro de la cultura mexicana", comienza explicando Guillermo. "Ahí es como que empezamos a ver de qué manera lo podíamos mostrar y surgió esta propuesta y bueno, acá estamos".

Si bien Los Auténticos Decadentes llevan 37 años de carrera, lo cierto es que Jorge Serrano confiesa que el hecho de filmar el show "agrega un poco de nervios porque estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando están filmando es un poquito más porque vos decís "hago cualquier cosa mal y queda para siempre", entonces suma".

Diego, por su parte, aclara que "lo que me pasa personalmente es que me pongo nervioso cuando hay cosas nuevas, que no las tenés tan aceitadas. En este caso era un intermedio porque hicimos el último disco, que son tres discos de covers, pero no era la primera vez que los tocábamos". Cucho Parisi no estuvo presente porque fue a presentar la película a México.

Este desembarco a la pantalla grande es un hito más en la extensa carrera musical de la banda. "Yo creo que un poco somos vigentes porque seguimos tocando y hemos atravesado la tecnología desde el casette, hasta las redes y ahora el cine. Son tiempos que tienen virtudes y defectos", analiza Serrano destacando virtudes y defectos de los avances tecnológicos.

"La cosa buena es que fácilmente uno se puede autoproducir un disco, llegar a través de las redes a muchísima gente, cosa que antes no existía. Antes el público se hacía tocando cara a cara con la gente, se iban sumando personas. Ahora son likes", destaca.

"La parte no tan buena es que al haber tanto me parece que la concentración está como más dispersa. De la cantidad de cosas que hay se va más rápido, antes era más tiempo para escuchar bien un disco, ahora hay mucha facilidad de exhibir", puso en contrapartida.

Este cambio de paradigma en la tecnología también dice presente en las bandas actuales. "Nosotros tenemos muy buena relación con todos los artistas nuevos. Nos pasa algo que es maravilloso y es que todas las generaciones jóvenes nos vienen a saludar a nosotros con mucho respeto", cuenta Guillermo.

A finales de los 80, cuando comenzaba la banda, ellos también tenían referentes y el tiempo llevó a que sean colegsas. "A Andrés Calamaro yo lo escuchaba en la pileta del club y de repente estaba cantando al lado mío", recuerda Diego en diálogo con MDZ, en la previa de Monumental Decadente, la película de la banda.

En dónde se puede ver la película de Los Auténticos Decadentes

Hoyts ABASTO SHOPPING (Av. Corrientes 3247)

Cinemark PALERMO (Beruti 3399)

Hoyts DOT BAIRES SHOPPING (Xedia 3626)

GRAN BS AS

Hoyts UNICENTER SHOPPING - (Parana 3475)

Cinemark TORTUGAS OPEN MALL (Autopista Panamericana KM 36.5)

Cinemark MALVINAS ARGENTINAS (Ruta Provincial 8 y 202)

Hoyts MORENO NINE SHOPPING (Av. Xisterica, 1128)

Hoyts TEMPERLEY - (Av. Hipólito Yrigoyen 10.699)

Hoyts QUILMES FACTORY SHOPPING - (Av. Salsbaquí, 3950)

Cinemark MENDOZA- Shopping PALMARES (Av. San Martin Sur 2875)

Hoyts CORDOBA - Shopping PATIO OLMOS (Av. Velez Sarsfield 361)

Hoyts ROSARIO – Shopping PORTAL (Nansen 323)

Hoyts SALTA – Shopping ALTO NOA (Av. Del Bicentenario de la Batalla de Salta 702)

Mira el trailer de la película de Los Auténticos Decadentes