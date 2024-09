El filoso detalle por el que tildan de devaluado el regalo que le hizo Javier Milei a Yuyito González

Este miércoles en LAM (América), especularon con que Fátima Florez estaría arrepentida por el noviazgo que tuvo con Javier Milei, y la imitadora se encargó de aclarar los tantos a través de mensajes para Ángel de Brito. Además, la artista se refirió a la versión de que vendió la campera que le regaló el presidente cuando estuvieron juntos, y en su descargo de alguna manera terminó involucrando a Yuyito González.

Luego de que el líder del ciclo de chimentos y sus panelistas ironizaran sobre el hecho de que Fátima Florez le escribió al periodista tras haber recibido una consulta de TN sobre su presunto arrepentimiento, el conductor se encargó de remarcar que lo que dijo es su opinión respecto a lo que le dejó a la actriz su relación con Javier Milei.

"Por favor no armen más líos", comenzó Florez en su mensaje a De Brito. Acto seguido, la imitadora agregó: "Se dijo que yo vendí una campera, y es fácilmente comprobable que nunca haría algo asi. Ojo, no sé quién lo dijo, no fue en tu programa",

Tras la aclaración, la panelista Marcela Feudale enfatizó: "Esperá, está tirando algo que es heavy, le regala a todas las mujeres que tiene camperas, está devaluando la campera de Yuyito. Es de una maldad tremenda".

Recordemos que recientemente, Yuyito González sorprendió a sus compañeros al llegar a su programa Empezar el día (Ciudad Magazine), vestida con una campera que eligió del ropero de Javier Milei.