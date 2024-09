La tajante teoría de Marina Calabró sobre la situación de Marley ante la denuncia de Adrián Alfredo Molina

La denuncia de Adrián Alfredo Molina contra Marley ha sido uno de los temas más hablados de la semana. Fue el martes cuando se conoció la denuncia al conductor de Survivor, Expedición Robinson por corrupción de menores y, poco tiempo después, ambas partes hablaron en la televisión para dar su versión de los hechos.

Marley dio varias notas a los medios, donde se defendió de las acusaciones de Molina y contó que sí tuvo una relación con Adrián, pero cuando el denunciante era mayor de edad.

Esta semana, el conductor recibió dos denuncias por corrupción de menores.

Asimismo, poco después de esta denuncia, se conoció que otra persona denunció al presentador por la misma razón.

En medio de toda esta polémica, Marina Calabró en Calabró 1079, su programa de radio de El Observador, destacó un dato importante sobre la situación del conductor.

La periodista dio su punto de vista en "Calabro1079".

"Obviamente que uno no estuvo allí y no puede conocer la situación, más allá de que el primer instinto es creerle a la víctima, pero pensaba en esto de la extorsión, y digo, si hubiera sido como dice Marley, ¿cómo no lo denunció? ¡En el momento! No después de que aparece una denuncia de once páginas presentada, formalmente, en un juzgado y pidiendo un juicio por la verdad", expresó la politóloga.

"Obviamente el juzgado decidirá si hace lugar a un juicio por la verdad, pero pensaba que sería más fácil para Marley si él hubiera denunciado esa extorsión, en el momento que dice que ocurrió, sería más fácil su defensa", continuó.

Marley, en el ojo de la tormenta.

Y aclaró: "No estoy diciendo que no ocurrió, fue consultado el denunciante, Molina, por este hecho y dio una respuesta que dejó tecleando. Dijo que nunca le pidió una cifra millonaria. Su abogado fue más categórico en la negativa, pero él no. Hay un montón de cosas acá. Una extorsión que no se denuncio en su momento, y después que Marley diga que hay un cuaderno donde el denunciante dice que él fue bueno con él, ¿por qué alguien escribiría eso? Me hizo mucho ruido eso, es casi un reaseguro de que no me vas a denunciar, o que si lo hacés no va a haber prueba en mi contra".

"Creo que Mauro Szeta dio en la tecla cuando, más allá de la edad que es importante, le pregunta por el presunto abuso y suministro de estupefacientes, y ahí dice que hay cosas que prefiere hablarlas directamente en la justicia. Es un tema muy delicado porque es una denuncia que busca un juicio por la verdad, nada menos, que en una causa de corrupción de menores", finalizó diciendo Marina Calabró.