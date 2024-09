Adrián Pallares notó un particular detalle en el descargo de Marley en Telefe del que nadie se dio cuenta

Hace pocos días, se conoció la denuncia efectuada por Adrián Alfredo Molina contra Alejandro Wiebe, alias Marley, por supuesto abuso sexual cuando la víctima tenía 17 años. Según Molina, el famoso conductor se conocieron por medio de una página web a mediados de la década de los noventa.

"Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", expresa Adrián en una de las partes de la denuncia a Marley.

Marley dio su versión de los hechos en el "Noticiero de la Gente". Créditos: captura de pantalla Youtube Telefe Noticias.

??????

El presentador se defendió de la acusación con un largo descargo en el Noticiero de la Gente de Telefe. "Él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad, entonces todo esto me pone medio incómodo porque me fuerzan a hablar de mi vida privada. Él se mudó a los Estados Unidos, en el 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, él se casó y yo solía ir a cenar con él y su marido... Teníamos un muy buen vínculo", contó el conductor.

"Todo era genial, hasta que de pronto un día, en el año 2022, me dice que estaba lleno de deudas, me pide ayuda y me pasa una cifra gigante, en dólares, para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento con mucha soltura económica en ese momento y le dije que no podía ayudarlo. Eso no le cayó muy bien y la relación se enfrió", explicó la figura de Telefe.

Adrián Pallares, conductor de "Socios del Espectáculo". Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

En Socios del Espectáculo se abordó este tema y Adrián Pallares señaló un particular detalle del que nadie se dio cuenta del descargo de Marley.

"Esto es algo frívolo tal vez pero como pasó en el caso de Jésica Cirio, no sé si Marley pidió el noticiero central, ella para hacer su descargo pidió el de Barilli y Cristina Pérez, en este caso le dieron el noticiero del mediodía. Es un detalle", dijo el periodista.

Marley es actualmente conductor de "Survivor, Expedición Robinson".

Allí, Rodrigo Lussich agregó: "Es un detalle también dónde elige el canal visibilizar estas cosas. Si en horario central o al mediodía".

"Para mí elegir el noticiero del mediodía tuvo que ver con algo estratégico que es hablar en el mismo momento en que estaba hablando el otro en otro canal. Hablar en simultáneo para ir tapándole la boca", fue la opinión de Mariana Brey.