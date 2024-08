Reapareció Matías Garfunkel tras los dichos de Victoria Vanucci y el empresario está irreconocible

Tras una década de haberse mantenido alejado de los medios, Matías Garfunkel dio una entrevista para A la Tarde (América), luego de que recientemente Victoria Vanucci estuviera como invitada en en un programa de televisión. El empresario sorprendió por tener un aspecto totalmente diferente al que lucía cuando solía tener apariciones públicas junto a su exmujer.

Intrigada por el cambio de Matías Garfunkel, la conductora Karina Mazzocco deslizó: “Te vemos con un look completamente diferente al que pudimos apreciar hace una década. ¿Cómo se llamaría este look que usás? ¿Es como muy ortodoxo, verdad?”.

En tanto que Garfunkel, luciendo una camisa celeste, una kipa, anteojos, y una larga barba; explicó: “Desde 2016 en adelante que estoy bastante abocado al estudio de la Torá y me dedicó plenamente a lo que es la educación de mis dos hijos menores, Indiana y Napoleón, para ayudar a Victoria en lo que puedo”,

El notorio cambio de aspecto de Matías Garfunkel. Foto: Captura de video América.

Luego, tras ser consultado si en la religión encontró un refugio, Matías Garfunkel contestó: “Lo encontré como una manera de volver a las raíces. Cuando mi padre se enfermó se volvió más religioso, entonces yo busqué, con todo lo que me sucedió, volver a los inicios”.

Más allá de referirse a cómo terminó su matrimonio con Victoria Vanucci, Matías Garfunkel también se sinceró en la entrevista sobre su situación económica: “No tengo plata, no tengo bienes. La única forma que tengo para poderme resarcir de todo el daño que le he hecho a ella es a través de la educación que les pueda brindar y de la experiencia que les pueda dar a nuestros dos hijos que tuvimos en común”.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre su salud, Garfunkel se limitó a decir: “A mí por un tema de privacidad me gustaría no hablarlo demasiado. Tengo un tema de columna, un tema en el cuello. Tengo un tema por el cual algunas veces... a mí me cuesta decirlo... algunas veces sufro de parálisis espontánea que después se me va”.

Por último, profundizando sobre su salud, el exmarido de Victoria Vanucci se sinceró: “La verdad es que para mi este es un tema muy doloroso para hablarlo públicamente. Yo jamás me imaginé estando hoy hablando de estas cuestiones; también en especial porque con algunos de mis otros hijos tampoco las he hablado”.