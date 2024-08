Alex Caniggia aseguró que Yanina Latorre tuvo un affaire con su tío: "Fue en..."

Cada tanto, Alex Caniggia dispara sus dardos contra Yanina Latorre, con quien tanto él como su mamá, Mariana Nannis, están en guerra desde hace años. Y en las últimas horas, el mellizo de Charlotte volvió a insistir con la versión de que la angelita le fue infiel a su marido nada menos que con su tío, Gonzalo Nannis.

Como si estuviera en el diván de terapia con Furia en su programa de streaming, Alex Caniggia recordó detalles de lo que supuestamente pasó cuando él tenía menos de un año, durante el Mundial que se realizó en Estados Unidos en 1994.

“La sinvergüenza de la cornuda de Latorre, la corneta, la porta apellido, estaba con mi tío”, arrancó el mediático al aire en Toda (Carajo), y luego describió al hermano de Mariana Nannis como “un hombre soltero, grandote”.

“Quien se la daba toda era mi tío, no sabés lo que fue”, aseguró el novio de Melody Luz a la ex participante de Gran Hermano, quien se mostró sorprendida y comentó, siguiéndole el juego: “Ah, la miércoles. Carpetazo. ¡Qué open mind en ese momento! Me encanta, impresionante”.

Alex Caniggia volvió a atacar a Yanina Latorre al relacionarla con su tío.

Cabe recordar que el rumor de que la panelista de LAM tuvo algo con el hermano de Mariana Nannis surgió desde aquel tremendo tuit de la ex esposa de Claudio Caniggia que data de 2013 en el que señaló a Diego Latorre como “terrible cornudo” además de lanzar una catarata de expresiones escandalosas sobre la rubia.

Hay que decir que la propia Yanina Latorre se desligó más de una vez de esa versión de manera enfática. “Juro por Dios que nunca tuve nada con él. Nunca le metí los cuernos a Diego con nadie. Está ese famoso tuit, que de ninguna manera. Puso que el hermano me llenó algo con algo… Está a la vista de todos. ¡Espantoso”, indicó la esposa de Latorre, y aseguró: “Si lo hubiera hecho lo diría, diría que la pasé bomba y listo”.

Yanina Latorre juró repetidas veces que no tuvo ningún affaire con Gonzalo Nannis. Captura TV

Cómo fue la relación de Yanina Latorre y Gonzalo Nannis

De hecho, Yanina se ocupó de dar contexto sobre el momento en el que tuvo algún tipo de relación con el hermano de Mariana Nannis, un trato que oy le da sustento a Alex para instalar la noticia falsa del romance entre los dos. Según ella, conoció a Gonzalo Nannis, pero no sólo no pasó nada si no que ni siquiera fue en Estados Unidos.

“El Pájaro y Diego jugaban en Europa y los habían invitado a jugar un amistoso para el Sevilla contra la selección de Brasil. Iban cuatro días a Sevilla con sus mujeres, pero como Mariana no lo acompañaba (a Claudio), en su lugar fue Gonzalo”, dijo la panelista. Gonzalo Nannis, el tío de Alex Caniggia, en una de sus últimas apariciones en la televisión.

“Como ellos estaban entrenando, con Gonzalo pasamos dos, tres o cuatro días paseando o yendo de shopping como puedo ir con cualquiera. A la noche cenábamos todos juntos, nada más. Nunca pasó nada. Pero como ella se enoja y te tira con algo sexual, inventó eso”, completó Yanina Latorre, explicando la vieja publicación de la mamá de Alex.