La tajante opinión de Pampita sobre la decisión de María Becerra de bajarse de las redes

Días atrás, María Becerra sorprendió al anunciar que se bajaba de las redes para proteger su salud mental, agobiada por los comentarios de odio que constantemente había recibido durante su gira por Europa. La decisión de la artista de 24 años generó revuelo en el medio y Pampita opinó al respecto.

Consultada por el cronista de Mañanísima, Pampita se refirió al impacto que generan los mensajes negativos e hizo una distinción: “Siempre va a haber gente que hace malos comentarios en todos los ámbitos de la vida, no solamente en redes sociales, pero uno tiene que enfocarse en lo bueno”.

Y la modelo se refirió al caso particular de la Nena de Argentina: “María es de las más queridas de la Argentina, lo sabe, y está bien que cuide de su salud. Y si necesita alejarse un tiempito, me parece fantástico porque uno está en todo su derecho de cuidar su cabeza y sabe perfecto qué le hace bien y que no”.

Sin embargo, Pampa minimizó el poder del hate y habló de su experiencia personal, distante de la de María Becerra, que tiene otra edad y está en otro momento de la vida. “Me parece que las redes están para recibir lo bueno, y a lo malo, chau, que pase, no hay que prestarle atención”, señaló, y agregó: “Yo no tengo haters, por suerte”.

María Becerra se fue de Twitter para proteger su salud mental.

“Al contrario, tengo mucho cariño todos los días, conmigo, con mi familia, con mis hijos; así que agradezco un montón toda esa buena onda que viene del otro lado”, completó la modelo quien al inicio de su carrera en las pasarelas no existían las redes sociales.

El comunicado de María Becerra

Harta de ser blanco de comentarios negativos, María Becerra dijo “basta” y publicó un comunicado en Twitter. "Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!".

La Nena de Argentina se hartó del hate y se bajó de las redes.

"Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL. Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

"Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró la artista.