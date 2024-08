Preocupa la salud de Sandra Borghi: qué enfermedad padece por su pelea en El Trece

Hace unos días Sandra Borghi fue acusada por los gastos exagerados en viáticos que pasó para que el canal se hiciera cargo. Después de que se conociera el número millonario la periodista faltó al programa que conduce en el Trece, Mediodía Noticias.

Quien sacó a la luz este despilfarro fue la conductora de El Observador, Yanina Latorre, que fiel a su estilo filoso y picante a la hora de comunicar afirmó: “Sandra pedía autos para la mamá, para la empleada doméstica, para todos”.

Estando al tanto de todo lo que se estaba hablando la locutora decidió utilizar sus redes sociales para contarle a todos sobre los pormenores de su ausencia. Borghi compartió con sus más de 307 mil seguidores en instagram un reel con fotos de quienes estuvieron junto a ella en este momento difícil.

“Resumen de este julio y agosto... Fueron días muy intensos. Tan intensos como dolorosos (no les voy a mentir) Y mi cuerpo me pasó factura... con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar", comenzó el escrito.

Sandra Borghi junto a sus hijos

Y continúo diciendo: “Pero como dice la canción que elegí en este posteo (Gente luminosa de El Arrebato), me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo, no siempre salen como planificamos”.

“Me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida. Me cuesta entender la maldad y la mentira, me costó mucho tener que explicar mil veces cosas que no hice”, sostuvo Sandra.

Y siguió haciendo referencia a su entorno y al tema musical que marcó este periodo oscuro que le tocó atravesar. La conductora de canal Trece agregó: “Pero como dice la canción, me quedo con esos que me pusieron mil mensajes y que me abrazaron fuerte".

"Mañana (por el lunes pasado) vuelvo al noti. Probablemente con una curita en la frente y otra en el corazón. Pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida", finalizó el posteo comunicadora.