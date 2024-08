La categórica postura de Jey Mammon ante la denuncia contra Marley por corrupción de menores

En plena polémica por la denuncia judicial contra Marley por corrupción de menores, un móvil de Intrusos (América) obtuvo la palabra de Jey Mammon, quien el año pasado atravesó una acusación pública que derivó en una gran polémica.

En primer lugar, el actor y conductor se mostró distante a hablar sobre el tema, esgrimiendo: "Acaba de suceder, no es que tampoco no sé exactamente de qué va, pero tengo el título, y con un título mucha gente opinó sobre mí, pero no es mi manera de proceder".

Luego, sobre la denuncia por corrupción de menores contra Marley, Jey Mammon remarcó: "El título ni me sorprendió, ni me dejó de sorprender... No me gusta opinar sobre los demás, no me gusta hacer sobre los demás lo que hicieron conmigo".

Ante la insistencia del cronista, Jey Mammon siguió: "No creo que uno tenga que opinar sobre una denuncia y condenar a otra persona. Nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título".

En tanto que sobre los paralelismos entre la denuncia por corrupción de menores contra Marley, y la que cayó sobre él, Jey Mammon destacó: "Me parece justo establecer un paralelo, tampoco me parece que tenga nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí tiene que ver en todos los casos por igual, es que la condena social frente a una acusación es impropia".

De momento, Marley sigue al aire en Telefe con su programa Survivor: Expedición Robinson, mientras Jey Mammon fue desplazado de la conducción de La Peña de Morfi en misma pantalla el año pasado, apenas trascendió la denuncia en su contra.