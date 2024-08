Quién es Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció a Marley por abuso sexual

Este martes se dio a conocer la grave denuncia contra Marley por supuesta corrupción de menores. La misma fue realizada por Adrián Alfredo Molina, un hombre de 45 años que vive en Miami, Estados Unidos, y es voluntario de la Cruz Roja.

En Los Ángeles de la Mañana (LAM) abordaron este difícil tema y brindaron algunos detalles de la víctima. "Es un hombre de 45 años que vive en los Estados Unidos. Es voluntario en la Cruz Roja y ayuda a chicos vulnerables, víctimas de abuso sexual y trata de persona. Es una persona que lucha contra la pedofilia", contó Pablo Ponzone.

Pablo Ponzone contó detalles de la denuncia contra Marley. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En la denuncia que presentó ante la Justicia, Adrián habló de los encuentros que habría mantenido con Marley en la década de los noventa, cuando Molina tenía 17 años.

Según el testimonio del denunciante, conoció al conductor a través de una página web: "A principios del año 1996, conocí a una persona que se identificaba con el alias, el cual utilizaba en el correo electrónico, ocultando su verdadera identidad y manifestando que se parecía al actor Hugh Grant; con el cual, por uno par de meses, tuve comunicación sólo por esta vía. Comenzando una relación de carácter amistosa donde me interrogaba por mi vida, mis cosas y le contaba sobre mi familia, entre muchas otras. A quien llegué a confiar cosas que nadie sabía".

Marley en la década de los noventa.

Más adelante, el periodista de América Noticias continuó leyendo la denuncia: "Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años".

"Tiempo después tomé conciencia que la relación fue netamente sexual, limitada a las cuatro paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso, cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en planta baja porque nos podía ver una vecina, y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados para evitar que puedan", explicó la víctima en aquella denuncia.